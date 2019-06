Via Barozzi: 20enne denuncia violenza sessuale, avviate le indagini

Indagini in corso su quanto denunciato da 20enne italiana. Questa mattina alle 5.30 la ragazza ha chiamato un amico, che a sua volta ha ha chiamato il 113, dicendo di essere stata aggredita e violentata. Ora è ricoverata in ospedale per accertamenti.

Sono partite così le indagini degli agenti delle volanti e della Squadra mobile. L'aggressione sarebbe avvenuta in via Iacopo Barozzi, zona Dopo Lavoro Ferroviario, per mano di un uomo descritto come nordafricano. La Polizia ha acquisito le immagini delle telecamere.

Notizia in aggiornamento