Spaccata in tabaccheria: 8500 euro di bottino, ma un militare vede tutto

Spaccata in una tabaccheria, in via Belle Arti. Nottetempo, intorno alle 16:15 in due sono stati visti forzare la serranda dell'esercizio, sfondare una vetrina ed entrare, per poi uscirne con molta merce e tanti contanti.

Ad accorgersi di tutto un carabiniere fuori servizio residente in zona, che ha dato l'allarme. Quando però i due hanno visto le volanti avvicinarsi sono scappati. Gli agenti hanno trovato solo uno dei due malviventi, nei giardini adiacenti via Filippo Re.

Identificato e perquisito, addosso all'uomo, un cittadino algerino classe 1972, è stata ritrovata più di metà della merce rubata, del valore di circa 4600 euro: in totale, a essere trafugati sono stati oltre 600 paccheti di sigarette, tabacchi sfusi e accendini, per un valore di 7500 euro.

Nessuna traccia invece dei conanti, 1500 euro trafugati dalla cassa dell'esercizio e con tutta probabilità in mano al complice del 46enne, che è riuscito a fuggire. Per il primo invece, in arresto, l'accusa è di furto pluriaggravato in concorso.