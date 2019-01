Guasto al riscaldamento, al freddo due scuole di via della Beverara

Guasto al riscaldamento di due scuole di via Beverara, a Bologna: il malfunzionamento si è verificato ieri mattina ed è stato riparato in giornata, segnala il Comune. L'edidicio interessato è quello che ospita la scuola media Salvo D'Acquisto e la scuola dell'infanzia Coop Azzurra. Il guasto, nel dettaglio, ha interessato il circuito di alimentazione della caldaia, che ha subito una perdita.

"I tecnici del Global manutenzione sono venuti a conoscenza del guasto- sottolinea il Comune- grazie al sistema di monitoraggio da remoto che controlla in tempo reale tutti gli impianti di riscaldamento delle scuole cittadine".

Il sistema, infatti, "segnalava che la caldaia era spenta e immediatamente sono scattati i controlli dei tecnici", spiega l'amministrazione. "Le squadre del Global manutenzione hanno lavorato fino al tardo pomeriggio per individuare la perdita e ripararla sostituendo 12 metri di tubo. Ancora in corso invece- riferisce il Comune- le operazioni di sfiato dei radiatori". La giornata scolastica di oggi, comunque, "si è svolta regolarmente poiché il guasto è avvenuto in tarda mattinata", conclude Palazzo D'Accursio. (Pam/Dire)