Via Carlo Carli, risse durante festa nel centro sportivo: giovane ferito

Serata movimentata in via Carlo Carli, dove nei presi del centro sportivo Due Madonne sono andati in scena due distinti episodi che hanno visto protagonisti i partecipanti a una festa.

La prima chiamata al 113 risale alle 19, quando si segnala una rissa in corso. All'arrivo della volante a trovarsi a terra rimane un uomo, cittadino peruviano di 39 anni, assieme a un suo cugino di 7 anni più giovane. E' quest'ultimo a testimoniare la sua versione dei fatti, e cioè che un gruppo di sei persone, senza motivo, li avrebbero avvicinati fuori dai locali del centro sportivo-ricreativo, per poi vergare un colpo in direzione del cugino. Secondo lo stesso testimone uno degli altri aggressori avrebbe avuto in mano un coltello. Il ferito è stato medicato sul posto dal 118.

L'altro episodio è andato in scena alle 22, quando un cittadino russo di 33 anni, accompagnato dalla sua fidanzata, avrebbe cominciato a infastidire all'ingresso della festa, non invitato. Le scalmane dell'uomo sono continuate, e mentre stava andando via avrebbe avuto l'ennesimo alterco, finendo poi raggiunto da un diretto sul viso. Quando la volante è tornata sul posto, Il 33enne ha rifiutato le cure dei sanitari ma dopo ha cominciato ad opporsi al controllo della Polizia. Portato in questura per accertamenti, l'uomo si è ulteriormente agitato: per lui alla fine è scattata una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza manifesta.