Via de' Castagnoli, 150 insegnanti precari in presidio: traffico bloccato

Il primo giorno di scuola dopo le vacanze inizia con uno sciopero e un presidio, sotto l'ufficio scolastico regionale, degli insegnanti precari delle scuole elementari e materne. Tra le sigle che hanno indetto l'iniziativa, anche Diplomati magistrale, Politeia e Cobas Bologna.

Circa 150 insegnanti, nella mattinata hanno sostato davanti all'Usr: via De' Castagnoli è rimasta interdetta al traffico per diverse ore. Il nocciolo della questione è il parere del Consiglio di Stato che ha negato il diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale all'inserimento in GaE, le graduatorie ad esaurimento dalle quali il ministero attinge per inserire in organico i docenti nelle scuole. A Bologna sarebbero alcune centinaia gli insegnanti interessati dalla vicenda.