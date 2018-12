Aggressione in via Castellata: turista picchiato e derubato

Stavano rientrando al Bed&Breakfast dove avrebbero passato la notte, quando sono stati raggiunti da tre uomini in via Castellata. Un uomo di Gorizia di 43 anni e una donna francese di 40 sono stati aggrediti alle 5 di questa mattina in pieno centro.

Un passante che ha assistito alla scena ha chiamato la Polizia che è arrivata sul posto, trovando solo le vittime che hanno dato un descrizione sommaria degli aggressori, giovani e di carnagione chiara. I due hanno raccontato agli agenti che, mentre stavano camminando invia Castellata, erano stati raggiunti da tre uomini: la donna è stata spinta contro il muro, l'uomo, con diverse ecchimosi sul volto, è stato gettato a terra, picchiato e derubato del suo giaccone, dove teneva telefono cellulare e portafoglio. I ladri sono riusciti a fuggire. E' stato allertato il 118 che ha trasportato il 43enne al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore.