Via Codivilla: apre quattro auto in pieno giorno, arrestato

In pieno giorno "ispezionava" le auto parcheggiate in via Codivilla. I Carabinieri hanno arrestato un 49enne bolognese per tentato furto aggravato.

E’ accaduto ieri alle 12.30, quando è arrivata la segnalazione alla Centrale Operativa. I militari giunti sul posto hanno individuato l'uomo nascosto dietro un’auto. Grazie alla testimonianza di un cittadino è stato possibile accertare che il 49enne, con precedenti per furto e droga, aveva forzato la portiera di quattro veicoli con uno strumento a punta, anche se non era riuscito ad asportare nulla. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il ladro è stato rinchiuso in camera di sicurezza fino a questa mattina, quando è stato tradotto in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.