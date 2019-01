Ubriaca e senza biglietto sul bus 27: sputi e calci a controllore e poliziotti

Ieri sera alle 23.30 una pugliese di 55 anni è finita nei guai sul bus 27A. Salita in compagnia di un cittadino cinese di 41 anni, alla fermata "Aldini" di via Corticella, quando il controllore le ha chiesto il biglietto ha accampato diverse scuse, poi ha improvvisamente perso la testa.

Dapprima ha inveito e sputato, poi ha cercato di colpire a calci il dipendente Tper, a quel punto l'autista ha chiamato il 113: non è stato facile riportare la calma dentro l'autobus, visto che la 55enne era ubriaca. Agli agenti di Polizia è stato riservato lo stesso trattamento, con spintoni, insulti e calci: è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e ubriachezza manifesta.

Due giorni in via Emilia Levante, un uomo sorpreso senza biglietto aveva preso a calci il controllore per cercare di scendere al volo dal bus.