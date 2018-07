Via degli Dei, forte temporale blocca escursionisti: soccorsi dai Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi alle ore 15.50 circa, i Vigili del Fuoco di Bologna sono stati chiamati in soccorso di due "pellegrini" sulla via degli Dei, che, nei pressi del Passo della Futa in comune di Firenzuola sono stati sorpresi da un forte temporale.

Gli escursionisti erano scarsamente equipaggiati e non riuscivano a proseguire. La squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Monghidoro a bordo di mezzi fuori strada e successivamente a piedi, li ha raggiunti e condotti al sicuro dove li attendeva una ambulanza del 118. Sul posto i CC della locale stazione.