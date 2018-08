Via del Guasto: due rapine in pochi minuti, arrestato 24enne

E' stato arrestato per rapina aggravata e continuata un barese di 24 anni che ieri sera ha "colpito" due negozi della zona universitaria in pochi minuti.

Alle 19 circa è entrato in un internet point di via del Guasto e, minacciando il titolare con una pinza, si è fatto consegnare poche decine di euro di fondo cassa. La vittima, cittadino bengalese di 27 anni, ha chiamato la Polizia. L'esercizio è dotato di telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l'intero episodio.

Ma non era finita. Il barese è entrato in un alimentari della stessa via, questa volta ha preso un coltello da cucina e lo ha puntato verso la negoziante 47enne, anch'essa bengalese. La volante però era già arrivata sul posto e ha bloccato il ladro all'uscita, facendo scattare le manette. Ora è rinchiuso nel carcere della Dozza in attesa di convalida dell'arresto. Alle spalle diversi precedenti specifici.