VIDEO| 'Tecnico del gas' deruba anziana, la Polizia: 'Nel dubbio non far entrare gente in casa'

Ancora un "furto con raggiro" andato a segno ieri in via Fantini, nella zona Murri-Toscana. Una 85enne ha aperto la porta a un sedicente "tecnico del gas" che le ha detto di dover controllare i contatori, ma che l'operazione poteva essere messa a rischio dalla presenza di metalli e ori, così, come da copione, ha chiesto all'anziana di mostrarglieli e di spostarli in un altro luogo.

Naturalmente, quando ha lasciato l'appartamento, gli oggetti erano spariti e la donna ha chiamato la Polizia. Il dirigente a capo delle volanti, Annalisa Magliuolo raccomanda nuovamente di essere cauti: "Rinnoviamo l'appello all'attenzione, mai mostrare o aprire la cassaforte. Le forze dell'ordine non chiedono mai pagamenti a domicilio", quindi il consiglio è di chiamare il 113, un vicino o un parente.