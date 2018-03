Bolognina: cibo mal conservato sugli scaffali e nel frigo, sequestrati 200 prodotti

Prodotti mal conservati ed etichette irregolari. Altro sequestro in pochi giorni da parte del reparto territoriale Navile della Polizia Municipale che ha rinvenuto circa 200 prodotti alimentari mal conservati e con etichettatura irregolare in un negozio di via Ferrarese.

Gli agenti sono entrati nel corso dei controlli del rispetto dell’ordinanza in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti per l’area Bolognina e per un tratto di via Emilia Ponente, mirata al contrasto dell’abuso di alcol. L’attività controllata dagli agenti è un punto vendita di prodotti alimentari, tra cui frutta e verdura, prodotti confezionati e non alimentari. Il titolare è un 48enne di origine cinese, a carico del quale è stato redatto un verbale per irregolarità sulle etichette di circa 200 prodotti alimentari, alcuni dei quali anche mal conservati, sia negli scaffali che nel freezer.

La settimana scorsa anche per la titolare di un negozio a Corticella, 48enne di origine cinese, era scattato il verbale con il sequestro di ben 700 prodotti.