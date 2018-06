Bolognina: vede la Polizia e si lancia dalla finestra

Era destinatario di un aggravamento della pena, così la Polizia, dopo le indagini della Squadra Mobile bolognese, avevano appurato che si trovava in un appartamento di via Fioravanti, ma quando giovedì sono arrivati, lui, un 44enne sinto, si è lanciato dalla finestra. Fortunatamente il volo, dal primo piano, non gli è stato fatale e ora è piantonato in ospedale.

Sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per reati contro la persona e il patrimonio era destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso da due tribunali, quello di Lucca e quello di Firenze.