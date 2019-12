VIDEO| Incendio a Borgo Panigale: a fuoco magazzino abbandonato

Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono a lavoro dal tardo pomeriggio di ieri fino per domare un incendio che si è sviluppato in un magazzino dismesso, in via Giuseppe Giacosa, nel quartiere Borgo Panigale. A prendere fuoco, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati i materiali di risulta accatastati nella struttura.

la chiamat al 115 è arrivata prima delle 18:30. Sono intervenuti due APS (AutoPompaSerbatoio), una ABP (AutoBottePompa) e un autofurgone contenente le bombole dell'aria di ricambio. L'incendio si è sviluppato in un piano interrato grande circa 200mq che all'interno conteneva un considerevole quantitativo di carta. La difficoltà principale, come riferiscono i Vigili del Fuoco, è stata quella di arieggiare il locale privo di finestre per far uscire il fumo prodotto dalla combustione. Il personale intervenuto ha utilizzato dei motoventilatori per favorire il ricambio d'aria. L'intervento si è concluso verso le 3 di notte.