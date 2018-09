Derubano studentessa in un negozio: la PM arresta due sorelle

Gli agenti in abiti civili del reparto Sicurezza della Polizia Municipale di Bologna hanno arrestato due sorelle italiane, di 42 e 29 anni, sorprese in flagranza mentre borseggiavano una studentessa all'interno di un negozio di via Indipendenza.

Mentre una delle due sorelle distraeva la commessa con un pretesto, l'altra ha sottratto il portafoglio dalla borsa della studentessa che stava uscendo dal negozio.

Le due sorelle, entrambe gravate da un lungo elenco di precedenti specifici, sono state processate oggi per direttissima e condannate a 8 mesi ciascuna, da scontare agli arresti domiciliari.