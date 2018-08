Se ne va con occhiali di marca senza pagare, ma viene fermato

Momenti concitati ieri in centro, per un furto degenerato in rapina. Tutto è iniziato alle 18:50, in via Indipendenza, quando il titolare di un'ottica si accorge che qualcuno è entrato, ha preso un paio di occhiali marca Ray-Ban da 150 euro, ed è uscito dal negozio alla spicciolata senza pagare.

Intenzionato a inseguire il ladro, il gestore del punto vendita lo ha seguito fino a piazza San Martino. Una volta però faccia a faccia, il malvivente ha estratto una lama e ha spintonato il titolare dell'ottica, minacciandolo. Il tutto non è sfuggito a un vigilante fuori servizio, che è intervenuto, ricevendo però lo stesso trattamento.

Alla fine è arrivata una volante della Polizia, che riuscendo a vincere la resistenza del malintenzionato, lo ha ammanettato e messo in sicurezza. Identificato e perquisito l'uomo, un 37enne di origini marocchine, aveva con se anche un paio di occhiali marca Fendi da 300 euro e un orologio Citizen da 250 euro.

Secondo quanto testimoniato dal titolare dell'ottica, che ne giorni addietro avrebbe già subito il furto di altri occhiali, l'uomo sarebbe il medesimo responsabile anche dei furti precedenti, fatto però ancora in corso di conferma da parte delle forze dell'ordine. Intanto, il 37enne è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa del processo. Le accuse sono di rapina, resistenza a puvbblico ufficiale, lesioni personali.