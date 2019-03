Via Industria, spaccata da Trony: auto lanciata contro la serranda

Un'Opel Astra rubata ieri pomeriggio in provincia di Bologna è stata utilizzata come ariete per irrompere nel punto vendita Trony di via dell'Industria.

All'una di questa notte da un pub alcuni clienti hanno chiamato il 113, dopo aver sentito il forte rumore e aver visto due persone uscire dal negozio con alcune grosse buste, per poi fuggire a bordo di un'altra auto, guidata da un complice. Nel frattempo si era attivato anche l'allarme.

I ladri si sono diretti verso il reparto telefonia, dove hanno arraffato diversi prodotti, anche se il bottino è ancora da quantificare. Nell'Opel Astra, trovata danneggiata nei pressi del negozio, è stato rinvenuto un piede di porco. Indaga la Polizia che sta esaminando le telecamere di sorveglianza all'interno e all'esterno del negozio. Sul posto anche la Scientifica.