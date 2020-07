Via Irnerio: si masturba in strada, arriva la Polizia

Una ragazza ha pensato che stesse male, ma quando si è avvicinata ha visto che si stava masturbando, così ha chiamato la Polizia che ha identificato e denunciato per atti osceni un cittadino maliano di 40 anni.

La giovane alle 3 di questa notte era in compagnia di alcuni amici e ha raccontato agli agenti di averlo visto barcollare, poi appoggiarsi contro la colonna del portico di via Irnerio, così si avvicinata per offrire il suo aiuto, pensando a un malore. Il 40enne invece "mostrava i genitali" e si stava masturbando. La Polizia lo ha rintracciato, grazie all descrizioni, e lo ha denunciato per atti osceni. L'uomo, regolare sul territorio italiano, ma già pregiudicato, è stato anche sanzionato per ubriachezza manifesta.