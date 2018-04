Estrae il nunchaku in Questura, 25enne in manette

Era nei locali della Questura per accertamenti, quando in preda a escandescenze avrebbe aggredito alcuni agenti. E' finita con l'arresto il gesto di una 25enne di Venezia, bloccata dopo aver anche morso due agenti, al termine di una colluttazione nei locali di via Agresti.

La giovane era stata portata via da un condominio di via Irnerio, dopo che alcuni inquilini ne avevano segnalato al sua presenza all'interno dell'area comune. La donna sarebbe stata trovata molto agitata, ma poi si era calmata. Per cause non chiare si sarebbe nuovamente adirata al termine delle procedure di accertamento negli uffici della Polizia, estraendo anche dei nunchaku. Agli agenti, che dopo una breve colluttazione, hanno preso il controllo della situazione, sono stati refertati 4 giorni di prognosi. G.A., queste le iniziali della 25enne, invece è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e denunciata per violazione di domicilio, porto abusivo di armi e attestazione di false generalità.