Scrive 'Basta odio' sui muri, writer sorpreso dalla Polizia

Un giovane è stato denunciato per imbrattamento. E' successo questa notte, in via Irnerio all'angolo con via Borgo San Pietro. Una volante della Polizia di passaggio ha notato il giovane, vestito di scuro e in compagnia di quella che dopo si è qualificata come la sua fidanzata, mentre cercava di dissumulare dopo essere stato visto vergare la scritta 'Basta odio' sui muri di una palazzina. Dentro lo zaino del giovane, un 20enne residente a Verona, i oliziotti hanno rinvenuto altre sette bombolette di vernice spray. Per il ragazzo +è scattata una denuncia per imbrattamento.