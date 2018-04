Via Larga: new jersey anti-nomadi 'irrispettosi'

"Posati questa mattina i jersey in cemento in via Larga, per inibire la sosta di autoveicoli in un'area che veniva occupata (e sporcata) solo da nomadi irrispettosi della civile convivenza". Lo scrive su Facebook il presidente del quartiere San Donato Simone Borsari.

Infatti, dei grossi blocchi di cemento sono stati posati da un camion-gru allo scopo di impedire la sosta dei camper dei noemadi: "Il tridente Quartiere-assessore Alberto Aitini-Polizia Municipale mette a segno un altro obiettivo", aggiunge Borsari.

Sgombero via degli Orti

Intanto l'assessore alla sicurezza Alberto Aitini riferisce sempre su Facebook di uno sgombero in via degli Orti: "Stamattina abbiamo liberato una struttura occupata. Voglio ringraziare per il lavoro la Polizia municipale del quartiere Santo Stefano e gli operatori che sono intervenuti per coadiuvarla - e aggiunge - era un intervento chiesto anche da cittadini che ho incontrato nei giorni scorsi. Continua il nostro lavoro per il rispetto delle regole e contro il degrado. Aitini aggiunge che si tratta di "un intervento chiesto anche da cittadini che ho incontrato nei giorni scorsi. Continua il nostro lavoro per il rispetto delle regole e contro il degrado", conclude.