Rubano borsello mentre cambia gomma, cade e si fa male

Un signore di 70 anni si è stato derubato del suo borsello mentre cambiava la gomma alla sua auto. E' successo poco dopo l'ora di pranzo in via Larga, quartiere San Vitale. Secondo una primissima ricostruzione, sembra che l'uomo, originario di Roma, sia sceso per cambiare lo pneumatico e che mentre era impegnato nell'operazione una mano si sia infilata nell'abitacolo per portare via un borsello, con dentro alcune carte di credito, il telefono cellulare e un centinaio i euro in contanti.

Accortosi del furto in atto il 70enne si sarebbe poi rialzato e avrebbe cominciato a correre incontro ai ladri, ma nella corsa è caduto e si è procurato qualche ammaccatura. Trasportato in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto per indagare sui fatti, la polizia: è da appurare la dinamica, molto vicina a una tecnica propria dei furti in auto, dove i malviventi forano di proposito le gomme alle loro potenziali vittime, per poi asportare valori dagli abitacoli.