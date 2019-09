Bolognina: addosso 70 grammi di droga, arrestato per la sesta volta

E' stato arrestato per la sesta volta un cittadino senegalese 25enne. E' stato riconosciuto dai Carabinieri del Radiomobile ieri pomeriggio mentre si aggirava in sella a una bici in via Lombardi, quartiere Bolognina: si è dato alla fuga per poi essere bloccato in via di Saliceto, dove ha aggredito a calci i militari a calci.

Durante la corsa si è liberato di due involucri. Il 25enne ne aveva in tasca altri otto, per un totale di 70 grammi di marijuana. Numerosi i precedenti per spaccio a suo carico: il primo arresto risale al 2009, quando aveva solo 15 anni. Era finito in manette nel 2016, nel 2017 e nel 2018. A giugno dello scorso anno era stato condannato a otto mesi di carcere dal Tribunale di Bologna, con sentenza definitiva emessa a febbraio del 2019. I Carabinieri lo hanno così "accompagnato" alla Dozza. L'arresto è stato convalidato questa mattina: lo spacciatore dovrà scontare otto mesi di reclusione.

Sempre nella giornata di ieri, dopo alcune segnalazioni, i militari hanno perquisito un appartamento nel centro di Imola dove vivono moglie e marito incensurati di 54 e 53 anni: hanno trovato piante di marijuana di quasi tre metri, il sistema di irrigazione e 150 grammi di erba.