Armeggia vicino le auto, ha lo zaino pieno di refurtiva

Questa notte un 22enne è stato denunciato dalla Polizia, dopo che è stato individuato nei pressi di via Marella, zona Giardini Margherita, mentre con fare sospetto stava guardando dentro gli abitacoli delle auto in sosta. Diversi sono stati infatti i residenti che intorno alle 3:30 di questa notte hanno chiamato il 113, descrivendo il giovane aggirarsi con fare sospetto attorno ai veicoli.

Scattata la ricerca, il 22enne è stato rintracciato poco distante, in via Bellacosta: identificato e perquisito, dal suo zaino è spuntato un Pc Laptop e cinque paia di occhiali, di cui il ragazzo non ha saputo giustificare provenienza, prima di fare alcune amissioni. Il 22enne, con alle spalle un solo precedente per fatti analoghi, è stato denunciato per ricettazione.