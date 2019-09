Mezz'etto di 'erba' in tasca, poi calci e spintoni ai Carabinieri

Un cittadino nigeriano di 21 anni, con precedenti, è stato arrestato questa notte con l'accusa di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Durante l'attività nelle zone adiacenti al Parco della Montagnola, dove, grazie ai maggiori controlli numerosi eventi, si è di molto ridotta la presenza di spacciatori, è stato colto in flagranza dai Carabinieri in borghese in via Maroncelli, mentre vendeva marijuana a un 23enne bolognese.

All'atto del fermo si è scagliato contro i militari con calci e spintoni. In tasca sono stati rinvenuti 50 grammi di marijuana e un 1 grammo di cocaina. E' finito alla Dozza.

Un bolognese di 25 anni è stato denunciato dalla Polizia che lo ha fermato a bordo di una Bmw in via dell'Osservanza: in tasca aveva 10 grammi di hashish.