Crepa nell'asfalto e allagamento: chiusa via Massarenti

Alle 22 del 17 luglio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Massarenti, dopo una chiamata alla sala operativa del 115: tra gli incroci con via Chiellini e via del Verrocchio si è verificata una grossa perdita di acqua. La squadra, intervenuta con due mezzi, ha constatato la presenza di una lunga crepa longitudinale sul manto stradale dalla quale l'acqua fuoriusciva.

Subito allertate le squadre del pronto intervento Hera, che hanno avviato gli interventi di riparazioni in via Massarenti. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono interventui anche diverse pattuglie delle Polizie di stato e locale.