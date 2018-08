Fermato con gioielli vicino alle case, scatta l'arresto per il 32enne

Era stato fermato all'alba dell'altro giorno, con merce sospetta (due anelli e un paio di orecchini, non indossati) e vicino ad alcune abitazioni. Ora però sono scattate le manette per il 32enne, unico fermato di un gruppo di tre persone, notate con fare furtivo a notte fonda mentre si aggiravano nei giardini condominiali di un complesso di in via Massarenti.

Da un successivo controllo è emerso infatti, che l'uomo, cittadino albanese, con precedenti, aveva da scontare un cumulo di pena, dovuto a reati in materia di immigrazione ma anche per furto in abitazione. Tradotto immediatamente in carcere, ha da scontare oltre un anno di reclusione.