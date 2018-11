Tre ventiduenni denunciati: stanotte hanno tentato il furto di una bici in via Mazzini

I Carabinieri li hanno colti sul fatto, mentre in via Mazzini stavano troncando la catena di una bicicletta legata al palo con l'evidente scopo di rubarla. Tre ventiduenni bolognesi sono stati così denunciati alle 3.30 di questa notte per tentato furto aggravato: sono risultati essere tutti incensurati.

Queste tre denunce arrivano proprio dopo l'arresto e le denunce di ieri, sempre per mano dei Carabinieri, che hanno ammanettato dopo mesi di indagini iun ricettatore e individuate due persone accusate di aver messo in piedi un collaudato 'giro' di biciclette rubate, che passava di mano in mano fino alla rivendita a prezzi stracciati sul web.