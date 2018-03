A spasso in auto per via Murri: doveva essere in carcere

Doveva ancora scontare quasi un anno di reclusione per fatti di droga ma era in giro per la città. Con queste motivazioni la polizia ieri sera intorno alle 20:00 ha arrestato un cittadino marocchino di 25 anni.



L'uomo era a bordo della sua vettura in via Murri: alla vista dei poliziotti il giovane ha messo in moto l'auto e ha cercato di filarsela guidando in maniera spericolata.



Raggiunto dopo qualche minuto l'uomo è stato identificato: privo della patente di guida, dai riscontri è emersa una condanna a suo carico per detenzione di sostanze stupefacenti, con relativa pena residuale da scontare. Il giovane è stato immediatamente portato in carcere oltre che sanzionato per guida senza documenti. Nei guai anche la moglie del 25enne, proprietaria della vettura.