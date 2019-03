Trovato morto in casa in via Nicolò dall'Arca: ipotesi overdose

Un uomo di quaranta anni, è stato rivenuto cadavere ieri sera, intorno alle 21:30, nella sua abitazione. A trovare il 40enne sarebbe stata la sua compagna, una 35enne, rientrata dal lavoro. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma una volta giunti sul posto i sanitari del 118 dopo aver cercato di rianimare l'uomo, ne hanno constatato il decesso, avvisando la Polizia.

Vicino al cadavere sono stati rivenuti una siringa e una polvere bianca, ancora da analizzare. Escluse cause violente, prende corpo l'ipotesi che a uccidere il 40enne, originario della provincia di Matera, sia stata una overdose. Attorno al domicilio dell'uomo, conosciuto in zona, si sono radunate nella serata di ieri diverse persone, in un momento di cordoglio collettivo.