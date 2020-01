FOTONOTIZIA | Via Nuvolari, carico pesante rischia di staccarsi dal camion

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata per un carico pendente sul punto di cadere da un camion in transito, su via Nuvolari. I pompieri hanno rimesso in sesto un macchinario imballato molto pesante che, probabilmente dopo una curva, è uscito dal rimorchio rimanendo appeso solo per le cinghie di fissaggio. E' stato necessario l'intervento di una autogru per rimettere a posto il tutto.