Furto al supermercato, poi spunta un coltello: in manette 53enne

Un 53enne cittadino italiano è stato arrestato ieri pomeriggio in via Oberdan per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto, E.S., originario di Bari, noto tossicodipendente con molti precedenti alle sue spalle è stato portato via dopo un lungo intervento da parte della polizia. Secondo quanto ricostruito l'uomo era dentro al supermercato, intento a rubare alcune bottiglie di olio di oliva. Azione non sfuggita a un addetto alla sicurezza, che però al momento di bloccare il ladro è stato minacciato con un coltello, uscito fuori dalle tasche del 63enne all'improvviso.

Nel frattempo però era già stato allertato il 113: uscito dall'emporio, il soggetto è stato bloccato poco distante dalla volante. Gli agenti hanno faticato non poco per disarmare e immobilizzare il 53enne, molto agitato e molto aggressivo. In attesa del processo l'uomo è temporaneamente rinchiuso in carcere. Su di lui pende anche un foglio di via dalla città.