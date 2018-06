Via Ortolani: in due rapinano una donna, nei guai anche un minore

Sono stati individuati e fermati pochi minuti dopo la rapina messa a segno da due cittadini tunisini, un 24enne e un 17enne.

A chiamare il 113 la vittima, una 40enne originaria della provincia di Avellino, che ieri sera poco prima delle 20 si trovava in via degli Ortolani e stava parlando al telefono. Improvvisamente ha ricevuto un colpo al polso, mentre uno le ha preso dalle mani un cellulare iPhone 7, l'altro le strappava la borsa.

Diramata la nota, una volante del commissariato Bolognina-Pontevecchio ha individuato due giovani che corrispondevano alle descrizioni: erano nascosti dietro alcuni cespugli in via Valle D'Aosta e frugavano all'interno di una borsetta. Alla vista dell'auto si sono dati alla fuga, ma sono stati bloccati subito dopo. Entrambi con precedenti, il 24enne è stato arrestato per rapina aggravata in concorso, mentre il minore è stato affidato a una comunità, dopo essere stato denunciato per lo stesso reato e per ricettazione perché trovato in possesso di un altro iPhone.