Spaccio, San Donato: in tasca 17 dosi di eroina, 29enne in manette

In tasca aveva 17 involucri di eroina, per oltre 7 grammi, il cittadino tunisino di 29 anni arrestato ieri alle 13 dagli agenti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio.

L'equipaggio, in servizio anti-spaccio nel quartiere San Donato, in via Pezzana ha assistito allo scambio pusher-acquirente e ha proceduto al controllo. Già espulso dal territorio italiano perché irregolare, ieri è finito in manette.

Per un cittadino gambiano di 31 anni invece è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio: ieri pomeriggio durante un controllo in via Irnerio è stato trovato con quasi 6 grammi di marijuana e un martello.