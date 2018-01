Via Ponchielli, ladri all'isola ecologica: con loro anche un bambino

Duplice denuncia ieri per un 32 enne romeno e una 36enne moldava, sopresi a rubare all'interno delle isole ecologiche in via Ponchielli, a San Ruffillo.

Avevano già estratto alcuni piccoli elettrodomestici, quando un vigilante della Coop li ha visti attraverso le telecamere di sorveglianza installate nell'area. Purtroppo i compagnia della coppia vi era anche un bambino, figlio dell'uomo, quest'ultimo con precedenti per furto, lesioni e minacce.