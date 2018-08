Spaccia eroina in via Repubblica: 'Sono minorenne', ma scattano le manette

Ai Carabinieri ha detto di essere minorenne, ma si è appurato che mentiva. Ieri pomeriggio sono scattate le manette per un giovane cittadino tunisino per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio antidroga che i militari stavano effettuando nelle vicinanze di un supermercato situato in viale della Repubblica, una zona frequentata da tossicodipendenti e spacciatori di eroina, due soggetti, alla vista della pattuglia, hanno cercato di allontanarsi. Raggiunti, identificati e perquisiti, si tratta di un Si trattava di un 36enne bolognese che aveva acquistato una dose di cocaina, e di un giovane tunisino trovato in possesso di diciannove dosi di eroina e 794 euro in contanti.

Il giovane ha dichiarato ai Carabinieri di essere minorenne, ma i militari, non convinti, lo hanno accompagnato in una struttura sanitaria per gli accertamenti auxologici. E' risultato maggiorenne e quindi è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, rinchiuso in camera di sicurezza e questa mattina è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e analizzata dai tecnici di Laboratorio del Comando che hanno rilevato un 40% di principio attivo e 60 % di materiale da “taglio”.