1 milione di euro per via Riva Reno: ripensata per ciclisti e pedoni

Via Riva Reno ripensata per le esigenze di ciclisti e pedoni. 930.000 euro è la cifra stanziata nel piano investimenti del Comune.

La "creazione di un assetto che privilegi la percorrenza pedonale e ciclabile e che renda maggiormente compatibile la convivenza tra queste componenti e il traffico motorizzato, e la riqualificazione complessiva di questo asse storico della città, attualmente adibito prevalentemente a parcheggio auto, attraverso la valorizzazione delle funzioni presenti e degli spazi pubblici, con un disegno che richiami ed evidenzi la memoria dei luoghi, ad esempio il corso del canale di Reno, per secoli uno degli elementi strutturali del centro storico" ha detto l'assessore Irene Priolo oggi.

In questi giorni (fino al 31 gennaio) è in corso la ricognizione interna all'amministrazione per individuare un progettista "che deve avere requisiti professionali specifici, esperienza nel campo della mobilità e della riqualificazione urbana in centro storico" ha aggiunto Priolo e, se il progettista non sarà trovato all'interno della macchina comunale "si procederà con la ricerca di un progettista esterno con le medesime caratteristiche".

In ogni caso il progetto definitivo del restyling di via Riva Reno dovrebbe essere pronto entro giugno o luglio. Poi sarà la volta dell'invio del progetto alla Soprintendenza, che avrà 120 giorni per rispondere. Nello stesso tempo, spiega ancora Priolo, "verranno richiesti i pareri agli altri uffici e enti coinvolti (verde, illuminazione, sosta, Tper, consorzio dei Canali Reno e Savena)". Ottenuto il parere positivo della Soprintendenza e dei vari uffici si lavorerà al progetto esecutivo, che a quel punto dovrebbe richiedere 30 giorni. Il Comune stima altri 15 giorni per l'approvazione definitiva".