Scalata fino al terzo piano, ladri acrobati in via Saragozza

I proprietari di un appartamento in via Saragozza sono rientrati intorno alle 19 di mercoledì sera e hanno scoperto che i ladri avevano portato via alcuni monili in oro e due orologi di valore, così hanno chiamato il 113.

La Polizia ha constatato che i topi d'appartamento si erano arrampicati fino al terzo piano, per poi spaccare il vetro di una portafinestra sul terrazzo e introdursi all'interno. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato Santa Viola.

Il 12 dicembre, nel mirino dei ladri era finita una villa in via di Casaglia, dove erano stati rubati due portatili Apple e tre orologi, fra cui un Rolex.