Via Saragozza: "Grazie dell'informazione", ma il prezioso orologio sparisce

Gli ha chiesto un'informazione stradale, lo ha abbracciato, poi l'anziano si è accorto di non avere più l'orologio. E' accaduto questa mattina in zona Saragozza. Vittima dell'ennesimo furto con raggiro, un 86enne, originario di Forlì che ha chiamato la Polizia.

Agli agenti ha raccontato che una giovane donna, della quale non ha saputo dare una precisa descrizione, gli ha chiesto un'informazione, poi lo ha ringraziato calorosamente per l'aiuto, abbracciandolo. Uno stratagemma ormai noto per sfilargli l'orologio dal polso, del valore di circa 3mila euro. Ladra lo ha quindi salutato frettolosamente ed è salita a bordo di un'auto guidata da un complice.