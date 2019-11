Percorre via Stalingrado contromano: era ubriaco

La Volante della Polizia ha visto l'auto mentre percorreva via Stalingrado contromano e gli agenti sono riusciti a bloccarla: a bordo un ragazzo bolognese classe '99 con un tasso alcolemico tre volte superiore a quello tollerato. E' successo alla due della scorsa notte ed è scattato subito il ritiro della patente, oltre che la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Un'ora prima, in via XXI Aprile, un altro giovane classe '97 è stato fermato ed è risultato positivo all'alcool-test: anche per lui ritiro della patente e denuncia, aggravata dal fatto che avesse con sè anche un coltello a serramanico (reato di possesso di oggetti atti ad offendere) e dalla resistenza che ha fatto agli agenti.