Minacce sotto casa alla ex moglie: arrestato

L'ennesimo episodio, che però questa volta gli è costato le manette. E' stato arrestato ieri pomeriggio un uomo di 34 anni, cittadino marocchino, con l'accusa di atti persecutori e minacce nei confronti della ex moglie. A chiamare il 113 è stata la donna stessa che già dalla mattina riceveva messaggi inquietanti sul suo telefono, mentre era al lavoro in un hotel della zona.

Lui, disoccupato e irregolare sul territorio, la avrebbe aspettata sotto casa, con la scusa di venirsi a riprendere delle cose che aveva lasciato in casa. Una volta però arrivati sotto casa faccia a faccia è partita una lite, dove da parte dell'uomo nono sono mancate le minacce gravi. Ad assistere a tutto ciò anche la madre di lei. Quando gli agenti sono arrivati lì'uomo si era allontanato da poco: in virtù delle segnalazioni già ricevute per fatti simili e dei precedenti a suo carico, il 34enne è stato portato via ammanettato. La donna ha poi formalizzato denuncia, aggiungendo al racconto anche altri episodi avvenuti in passato, durante i quali non erano mancate violenze fisiche da arte del suo ex marito. Sempre ieri un altro arresto per stalking: un uomo ha aggredito al sua ex compagna sul posto di lavoro.