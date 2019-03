Aggredisce gli agenti dopo una lite, in manette 41enne

Momenti di tensione in via Toscana ieri notte, quando intorno all'una del mattino diversi inquilini sono stati svegliati da alcune urla provenienti dall' appartamento di una palazzina. All'arrivo degli agenti, già in lite con la propria compagna, si è mostrato un 41enne, cittadino italiano, che alla vista dei poliziotti ha iniziato ad agitarsi, per poi aggredire le divise. I due uomini della volante alla fine hanno avuto la meglio sul 41enne, ma non senza aver rimediato 7 e 30 giorni di prognosi. L'uomo alla fine è stato arrestato.