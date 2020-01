Rapina in via Tukory, le ruba l'auto mentre fa manovra

Stava facendo manovra per uscire dal parcheggio, quando lui si è avvicinato al finestrino dell'abitacolo. Sono i prodromi di una rapina, consumatasi in via Tukory, zona Foscherara, ieri pomeriggio.

Vittima dell'episodio una donna di 49 anni, uscita fortunatamente illesa dopo aver tentato inutilmente di fermare il malvivente. in base alle testimonianze raccolte dalla polizia sembra che l'uomo abbia approcciato la conducente con la scusa di un urto accidentale con un altro mezzo parcheggiato, in realtà inesistente.

L'uomo ha insistito perché la 49enne scendesse, cosa che lei però non ha fatto. A questo punto il malvivente ha fatto il giro del mezzo e ha aperto lo sportello lato passeggero per introdurvisi. Presa dallo spavento e dopo un primo tentativo di resistenza, la donna è a sua volta scesa dal veicolo, ha fatto il giro per cercare di trascinare fuori l'uomo. Quest'ultimo però si è messo al posto di guida, ha girato le chiavi ed è partito.

La vittima della rapina ha cercato di aggrapparsi all'auto, mentre procedeva a zig zag, per poi perdere la presa e finire in strada, mentre l'auto si allontanava. La polizia, chiamata sul posto, non ha trovato tracce del veicolo nelle vicinanze, e ora si stanno vagliando alcune telecamere della zona per capire che direzione abbia preso. Del rapinatore no risultano descrizioni approfondite, tranne del particolare che si tratti di un uomo di mezza età.