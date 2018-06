Sgombero in via Zanardi, sette occupanti denunciati

Sette persone sono state sgomberate e denunciate dopo essere state trovate in un immobile in disuso di via Zanardi. E' successo questa mattina: la Polizia municipale, con il supporto del reparto mobile della Polizia di Stato, è stata chiamata a intervenire in seguito alla segnalazione dei proprietari dello stabile, sul quale sono avviati dei lavori di ristrutturazione. Le persone, tutti cittadini stranieri, non hanno opposto resistenza, ma saranno denunciate per occupazione di terreni ed edifici.