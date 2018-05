Via Zanardi, spaccata in farmacia: serranda sfondata per 600 Euro

Spaccata con furto l'altra notte, quando un gruppo di ladri ha sfondato serranda e infisso della farmacia San Martino, in via Zanardi 184, zona Pescarola, fuggendo con circa 600 Euro.

Le telecamere hanno ripreso la scena: ignoti hanno divelto con una auto in retromarcia la saracinesca, quel tanto che bastava per intrufolarsi dentro e in breve tempo arraffare il contante nelle casse, circa 600 Euro. Allertati dal sistema di allarme, i titolari sono giunti sul posto assieme alla Polizia del commissariato Santa Viola. Nonostante gli evidenti segni del 'passaggio' dei malviventi gli infissi sono stati temporanetamente sostituiti e la farmacia è stata aperta regolarmente.