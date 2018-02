Vicolo de' Facchini: le rubano la borsa con la scusa della droga

Una persona è stata denunciata dalla Polizia per furto aggravato in concorso. E' successo in vicolo de' Facchini, intorno all'una della scorsa notte. Secondo quanto ricostruito dagli agenti due persone avrebbero approcciato due ragazze nelle pertinenze di un locale e,con la scusa di offrire loro sostanze, ne hanno approfittato per sottrarre a una delle due la borsa, appoggiata in uno sgabello a fianco della proprietaria.

La donna si è accorta quasi subito del furto e ha deciso di inseguire i due che si stavano allontanando, mentre la sua amica ha chiamato il 113. Uno dei soggetti viene rintracciato dagli agenti all'angolo tra via Marsala e via Mentana, ma senza nulla in mano: la borsa era stata occultata tra le auto nei dintorni del luogo del furto. Per il soggetto, risultato poi essere un cittadino senegalese di 40 anni, regolare sul territorio, ma con diversi precedenti, è scattata una denuncia a piede libero. Dalla borsa in questione non mancava nulla, ed è stata restituita alla legittima proprietaria.