"Bluebird", la lezione sulla bellezza degli studenti del Salvemini spopola su youtube

È una lezione sulla bellezza degli studenti dell'Itcs 'Salvemini' di Casalecchio di Reno, che davanti all'obiettivo declamano la forza della natura, la sua potenza a volte devastante, e lo fanno nel video "Bluebird, una lezione di bellezza" appunto che anticipa lo spettacolo che andrà in scena il 5 dicembre alle 11 e alle 21 al Teatro comunale Laura Betti. Guarda il video.

Gli uomini possono essere belli "come le montagne dove non arrivano i rumori, come una madre che allatta il suo piccolo, come i fiori e le conchiglie che sono pieni di intelligenza". Se scelgono di essere buoni gli uomini possono essere belli "come il mare che cambia forma che non smetteresti mai di guardare".

Ispirato a 'L'uccellino blu', fiaba del premio Nobel Maurice Maeterlinck e all'omonimo film di Maurice Tourner, il tema del video e dello spettacolo è la bellezza nel suo legame con la generosità e la bontà. Un laboratorio sulla solidarietà che ha trovato nel progetto teatrale del 'Salvemini' e nel Teatro Comunale Laura Betti gli spazi dove esercitarsi alla bellezza al di fuori degli stereotipi. Nel video la raccontano sette studenti del 'Salvemini' con disabilità dei trenta che realizzeranno lo spettacolo, insieme a quattordici musicisti provenienti dagli istituti superiori 'Da Vinci', 'Laura Bassi' e 'Aldini'. (dire)