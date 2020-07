Blitz della Squadra Mobile, 56 kg di erba e 60mila euro in contanti: quattro in galera

Si sono incontrati in via Emilia Lepido, all’interno della Villa Pallavicini, mentre caricavano su un'auto tre grossi trolley, ma a osservarli c'erano gli agenti della Squadra Mobile di Bologna che hanno arrestato immeritamente tre italiani, una donna e due uomini, e un cittadino albanese per spaccio di stupefacenti.

Erano giorni la Polizia stavano osservando i movimenti di una coppia residente a Bologna, l'albanese e l'italiana, indicati come "molto attivi" nel rifornimento di droga sulla piazza bolognese.

Nella giornata di ieri, 19 luglio, hanno infatti bloccato in totale quattro persone, persone, una donna italiani di 33 anni, un cittadino albanese di 24 e due uomini italiani, rispettivamente di 40 e 34 anni, dopo aver verificato che all’interno delle valigie vi erano 24 chili di marijuana e nell'auto è la somma di denaro contante pari a 61.000 euro. La successiva perquisizione presso le abitazioni dei quattro ha permesso di sequestrare ulteriori 32 chili di "erba". I 58 chili di droga sequestrata, immessa sul mercato avrebbe fruttato un incasso pari a circa un milione di euro.

