Villaggio Coldiretti: tra eccellenze e prodotti del territorio torna la cucina 'del recupero'

Coldiretti protagonista del villaggio 'giallo' che da oggi a domenica sarà presente in Piazza VIII Agosto, Montagnola e Piazza XX Settembre. Boom di presenze nel primo giorno di apertura, tra centinaia di stand che propongono prodotti tipici del territorio e prelibatezze da tutta Italia. Protagonisti indicussi alimenti a chilometro zero, bio e super sani, con tante novità.

Se il tortellino resta il piatto indiscusso, con tantissimi turisti in fila per ore pur di assaggiarne una porzione, non mancano gli stand di salumi, formaggi, riso, pasta, legumi e piatti originali.

Curiosità per l'esposizione e dimostrazione di leccornie derivanti da una cucina 'di recupero'. La parola d'ordine è zero sprechi, perché tutto si può recuperare e cucinare: basta un po di fantasia e anche una frittata può diventare un secondo a cinque stelle. "Cipolle, carote, sedano, olio di oliva e pane possono creare un piatto unico - spiegano dallo stand in piazza VIII Agosto alcuni cuochi toscani - Vogliamo far capire alle persone che se il prodotto è buono, con un pizzico di originalità si possono preparare delle cose uniche, con sapori unici. E' questa la nostra forza".

Tra i prodotti unici in Italia il Revigiolo, un formaggio fatto con latte di mucca dove la cagliata non viene rotta ma versata in cascine di legno e avvolto da felci. Una volta pronto viene servito con yogurt, miele o marmellata, prodotto nell'Appennino forlivese , in alta quota, e la curiosità che può essere abbinato sia al dolce che al salato.

E ancora salumi tipici di ogni regione d'Italia, formaggi, olio, aceto, pasta, riso e legumi prodotti in Italia e pronti a finire sulle tavole di tutti. A farla da padrone anche la frutta emiliano romagnola di stagione, oltre alle verdure. Tantissime le varietà di marmellate, e tra le nuove proposte lo sciroppo di rose.

Attenzione anche alla bellezza, con creme bio e 100% naturali, come quelle per il viso o per il corpo ai mirtilli e miele.