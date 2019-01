Il compagno litiga con il vicino, lei ai Carabinieri: "Mi maltratta da mesi"

Una lite tra vicini di casa per futili motivi, ma il risvolto è inedito. I Carabinieri di Grizzana Morandi hanno arrestato l'altra sera un uomo di 23 anni B.E.C., durante un controllo presso due case del paese dell'Appennino.

I militari, giunti sul posto, hanno trovato il 23enne a discutere animatamente con il dirimpettaio di 48 anni. I due, entrambi cittadini rumeni, hanno continuato ad affrontarsi verbalmente anche dopo l'arrivo della pattuglia. Il più giovane dei due ha cercato anche di scagliarsi prima contro il 'rivale' poi contro il personale dell'Arma, che poi lo ha bloccato e ammanettato.

A quel punto però è intervenuta la compagna del 23enne, che ha approfittato della presenza delle divise per segnalare come il suo convivente, da mesi, la stesse maltrattando. Il 23enne alla fine è stato portato via dai militari, e dovrà vedersela per ora con un'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, in attesa della formalizzazione della denuncia per maltrattamenti.